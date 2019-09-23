Blogueira Thássia Naves se casa com Artur Attie Akl em Minas Gerais

A blogueira Thassia Naves e o marido, o agrônomo Artur Attie Akl Crédito: Pedro Fonseca

blogueira Thássia Naves, 30, se casou neste sábado (21) com o agrônomo Artur Attie Akl, 30, em Minas Gerais. A igreja Nossa Senhora das Dores, na qual aconteceu tanto a cerimônia civil quanto religiosa, é a mesma onde a influenciadora digital foi batizada. O local também faz parte da história dos noivos, já que o colégio no qual ambos estudaram pertence a essa mesma igreja. , 30, se casou neste sábado (21) com o, 30, em Minas Gerais. A igreja Nossa Senhora das Dores, na qual aconteceu tanto a cerimônia civil quanto religiosa, é a mesma onde a influenciadora digital foi batizada. O local também faz parte da história dos noivos, já que o colégio no qual ambos estudaram pertence a essa mesma igreja.

"Nem acredito que depois de um ano e cinco meses do pedido esse dia chegou. Estava ansiosa demais todos esses últimos dias e, ao mesmo tempo, feliz e realizada com tudo que escolhi e vivi nos últimos meses. Ser de fato uma mulher casada é muito especial. Não podemos estar mais felizes por esse momento. E o melhor ainda está por vir com uma segunda celebração ainda mais emocionante ", disse a noiva.

A segunda celebração a que Tássia se refere acontecerá também em Uberlândia no dia 12 de outubro e contará com uma cerimônia no próprio local onde em seguida ocorrerá uma grande festa. A união de hoje, além de oficial, foi mais íntima, contando apenas com a presença de familiares e amigos mais próximos aos noivos.

Crédito: Pedro Fonseca

A influenciadora escolheu um vestido assinado por Sandro Barros, desenhado especialmente para ela e feito com tule point d'sprit, tule ilusione italiano, tule inglês bordado de linha off white e prata, babados em organza, rosas bordadas em linha e micro paetês transparentes. Já o véu foi feito em tule francês com aplicações de rosas bordadas em linha e micro paetês transparentes. Os sapatos René Caovilla também são exclusivos feito sob medida para ela com a renda do próprio vestido.