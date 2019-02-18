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SAÚDE

Beto Barbosa revela estar 100% curado de câncer na próstata e bexiga

'Não vejo a hora de voltar para casa', afirmou o cantor

Publicado em 

18 fev 2019 às 19:07

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:07

18/02/2019 - O cantor Beto Barbosa Crédito: Instagram / @betobarbosa
O cantor Beto Barbosa usou sua conta no Instagram na noite deste domingo, 17, para contar que está "100% curado" de um câncer na próstata e na bexiga. Mais cedo, ele havia contado novidades sobre seu estado de saúde: "Hoje comecei a andar sem tantos aparelhos ligados. Tomei banho sozinho e comecei a sentir o ar da independência hospitalar. Não vejo a hora de voltar para casa", disse.
"Acredito que até terça-feira (19) já estarei em casa e, no dia do meu aniversário, 27, quero estar caminhando na esteira e malhando com a orientação da equipe médica. Deus me curou e me salvou através dos médicos", continuou o cantor, que agradeceu, também, as orações dos fãs.
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