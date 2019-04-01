Beto Barbosa comemora volta aos palcos após cura do câncer

18/02/2019 - O cantor Beto Barbosa Crédito: Instagram / @betobarbosa

Beto Barbosa, que há cerca de 45 dias anunciou que estava "100% curado" de um câncer na próstata e na bexiga, comemorou sua volta aos palcos. Neste domingo, 31, o cantor publicou um vídeo de uma de suas apresentações. No trecho, ele anima o público com a música Preta.

"Mais uma vez meu coração bateu forte e acelerou. João Pessoa na sexta e Campina Grande no sábado, dois shows lotados de belos corações", escreveu Barbosa na legenda.