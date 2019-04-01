Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
RECUPERAÇÃO

Beto Barbosa comemora volta aos palcos após cura do câncer

Cantor fez tratamento para doença que afetou próstata e bexiga

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 16:28

Publicado em 

01 abr 2019 às 16:28
18/02/2019 - O cantor Beto Barbosa Crédito: Instagram / @betobarbosa
Beto Barbosa, que há cerca de 45 dias anunciou que estava "100% curado" de um câncer na próstata e na bexiga, comemorou sua volta aos palcos. Neste domingo, 31, o cantor publicou um vídeo de uma de suas apresentações. No trecho, ele anima o público com a música Preta.
"Mais uma vez meu coração bateu forte e acelerou. João Pessoa na sexta e Campina Grande no sábado, dois shows lotados de belos corações", escreveu Barbosa na legenda.
As duas apresentações marcaram "uma volta de muitas alegrias e felicidade" para o cantor, que agradeceu a Deus, ao seu empresário, aos fãs, à imprensa e aos parceiros que organizaram os eventos. "Amo vocês", escreveu.
No dia 17 de fevereiro, Beto Barbosa contou aos seguidores que estava "100% curado" de um câncer na próstata e na bexiga. Em janeiro, ele havia passado por uma cirurgia para retirada da bexiga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados