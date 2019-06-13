Belo esconde seios de Gracyanne só com as mãos em foto romântica

Antes de Belo postar um registro quente, em que Gracyanne Barbosa aparece empinando o bumbum em cima dele, a musa fitness já tinha feito sua contribuição romântica para o Dia dos Namorados.
Ela escreveu em uma foto no Instagram: "Meu eterno namorado, não preciso escrever muito, pois todos os dias falo o quanto te amo e o quanto sou grata por tê-lo em minha vida. Obrigada por me completar e fazer de mim uma mulher melhor a cada dia!".
No clique, Gracyanne surge sem sutiã com Belo tampando seus seios apenas com as mãos.