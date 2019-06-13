Belo esconde seios de Gracyanne só com as mãos em foto romântica

Antes depostar um registro quente, em queaparece empinando o bumbum em cima dele, ajá tinha feito sua contribuiçãopara o

Ela escreveu em uma foto no Instagram: "Meu eterno namorado, não preciso escrever muito, pois todos os dias falo o quanto te amo e o quanto sou grata por tê-lo em minha vida. Obrigada por me completar e fazer de mim uma mulher melhor a cada dia!".