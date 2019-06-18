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Belo é acusado de estelionato e prestará depoimento, diz site

Cantor teria pedido empréstimo de R$ 50 mil em 2013

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 13:04

Publicado em 

18 jun 2019 às 13:04
O cantor Belo com um dos seus cachorros Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Belo, 45, deve comparecer ao 42º DP do Rio de Janeiro nesta terça-feira (18), por volta de meio-dia, para prestar depoimento sobre um processo no qual é acusado de estelionato.
> Belo esconde seios de Gracyanne só com as mãos em foto romântica
Segundo informações do jornal Extra, o cantor teria pedido um empréstimo de R$ 50 mil a uma vítima em 2013, com a intenção de quitar uma dívida, e deveria devolver o valor dentro do prazo de dois meses.
O jornal diz que consta no boletim de ocorrência da vítima que ela tentou contato via celular por anos com o cantor, sem nunca receber o pagamento. Sem êxito, ela recorreu à queixa.
> Gracyanne Barbosa empina o bumbum e "sobe" em Belo para foto ousada
Procurada pela reportagem, a assessoria do cantor não se pronunciou sobre o caso até esta publicação.

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