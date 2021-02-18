"BBB 21": após contagem de camisinhas, Carla Diaz nega sexo com Arthur

Carla Diaz negou com todas as letras que tenha chegado aos finalmentes com o capixaba Arthur dentro do "BBB 21".
Em uma conversa na festa desta quarta (17), ela falou sobre o assunto abertamente com Camilla e João. É que os dois revelaram que haviam feito uma contagem das camisinhas disponíveis na despensa da casa mais vigiada do Brasil para saber se alguém já tinha usado o item.
A atriz então disse que jamais iria para a cama com o bonitão enquanto estivesse confinada.
"Sério que você fez isso? Ai, que ridícula! Gente, pelo amor de Deus... Eu já formei casal aqui, coisa que jamais imaginava, mas isso, nunca... Por isso que eu não estava querendo dormir com ele", disse ela.
"Imagina, lá fora vão falar: 'A Khadija tá debaixo do cobertor no BBB", imaginou.
No dia anterior à festa, Carla e Arthur protagonizaram momentos quentes enquanto estiveram juntos na cama. O capixaba chegou a ter que ficar deitado porque não conseguia se levantar logo após os beijos mais salientes.