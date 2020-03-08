BBB 20: Victor Hugo é desmascarado e tira Manu e Gizelly do sério

A última festa na casa mais vigiada do Brasil deu o que falar. Victor Hugo foi confrontado e desmascarado na frente de toda a casa em duas discussões envolvendo Gizelly e Manu.
Tudo começou quando Felipe Prior e o brother conversavam sobre ele ser "leva e traz" e foi citado que Victor teria dito a Gizelly que o arquiteto tinha planos de colocá-la no paredão, caso atendesse novamente o Big Fone antes do paredão da semana passada.
Prior levou o psicólogo até a capixaba e resolveu colocar tudo em pratos limpos. Ao ver que Gizelly não concordava com sua versão, ele começou a discutir com ela. "Eu não te defendo mais. Eu não gosto de você mais!", disse Victor em alguns momentos.
O resultado foi Gizelly esquentando a noite e chamando o rapaz de falso.
A repercussão da briga fez os outros confinados comentarem sobre Victor Hugo. No meio disso tudo, Manu descobriu que ele tentou fazer Flayslane e Mari Gonzalez votarem nela. Foi o ápice para tirar a cantora e atriz de seu retiro espiritual. "Falso para um c****", disse a cantora ao confrontar o psicólogo, que conversava com Marcela.
"Amor, estou muito triste com isso. Deixa eu te falar uma coisa: falso para um caralho. Virou para a Flay e para a Mari e pediu para votar em mim. Quer falar isso na minha cara ou não quer, como é isso pra você?", iniciou ela.
"Eu estava conversando com ela [Marcela] primeiro, se você quiser, eu posso sentar e conversar com você depois", desconversou o maranhense. "Não, eu não quero palestrinha. Eu quero saber: é verdade?", insistiu Manu.
Num momento, a cantora o segurou pelo colarinho e Victor Hugo gritou: "Vai, bate, bate!", querendo causar a expulsão da cantora.