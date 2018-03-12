Atriz que interpretou Frida Kahlo critica Barbie inspirada na artista

Em uma ação pelo Dia Internacional da Mulher, a Mattel, empresa responsável pela Barbie, lançou uma boneca inspirada na artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954).
No entanto, um detalhe característico associado à imagem de Frida foi deixado de lado na confecção do brinquedo: o buço.
A atriz Salma Hayek, que foi indicada ao Oscar pela interpretação da artista em Frida (2002) se manifestou contra a boneca por meio de suas redes sociais: "Frida Kahlo nunca tentou ser ou parecer qualquer outra pessoa. Ela celebrava sua originalidade. Como puderam transformá-la em uma Barbie? Não posso acreditar", criticou a atriz.