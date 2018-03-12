Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Faltou um detalhe

Atriz que interpretou Frida Kahlo critica Barbie inspirada na artista

Um detalhe característico associado à imagem de Frida foi deixado de lado na confecção do brinquedo: o buço

Publicado em 12 de Março de 2018 às 12:39

Redação de A Gazeta

Atriz Salma Hayek Pinault Crédito: Reprodução/Instagram @salmahayek
Em uma ação pelo Dia Internacional da Mulher, a Mattel, empresa responsável pela Barbie, lançou uma boneca inspirada na artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954).
No entanto, um detalhe característico associado à imagem de Frida foi deixado de lado na confecção do brinquedo: o buço.
A atriz Salma Hayek, que foi indicada ao Oscar pela interpretação da artista em Frida (2002) se manifestou contra a boneca por meio de suas redes sociais: "Frida Kahlo nunca tentou ser ou parecer qualquer outra pessoa. Ela celebrava sua originalidade. Como puderam transformá-la em uma Barbie? Não posso acreditar", criticou a atriz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados