Atriz negra de "Capitã Marvel" será a nova 007 em filme de James Bond

Depois de cinco filmes como o agente secreto mais famoso dos cinemas, o atorvai ser substituído por uma atriz negra.

Ela não será a próxima Bond, pois esse papel ainda será interpretado por Craig. Segundo a publicação, Bond estaria de férias no Caribe quando "M", interpretado por Ralph Fiennes, liga pedindo ajuda.

Os espiões vão trabalhar juntos, mas a personagem de Lynch vai assumir seu posto na agência de espionagem. De acordo com o jornal, há uma cena na qual M diz, 'Venha 007', e então Lynch, que é uma mulher negra, entra. O filme está sendo gravada na Itália e a previsão é que de que seja lançado em abril de 2020.