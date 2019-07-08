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Tem até camarim

Atriz Luma Costa coloca apartamento milionário à venda no Rio

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, imóvel está à venda por R$ 15 milhões e condomínio custa R$ 8 mil mensais

Publicado em 

08 jul 2019 às 13:02

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 13:02

A atriz Luma Costa Crédito: Reprodução/Instagram @lumacostaa
Além de ter que desembolsar R$ 15 milhões para comprar o apartamento milionário da atriz Luma Costa, quem quiser se mudar para este endereço nobre da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, terá que pagar R$ 8 mil mensais referentes ao valor do condomínio do local, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
O apartamento de luxo, que é duplex, conta com 500 metros quadrados, tem quatro suítes, dois closets e dois banheiros. A mansão ainda conta com camarim, bar, churrasqueira e piscina, de acordo com a colunista, que garante também que o condomínio em que está localizado o imóvel é equipado com campo de golfe, heliporto e segurança 24h. 
> Um militante trotskista que virou gerente de bordel de luxo em Vitória
À colunista, Luma confirmou que colocou o apartamento à venda, no entanto não garante os valores informados por Fábia Oliveira. 

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