Atriz Luma Costa coloca apartamento milionário à venda no Rio

, que é duplex, conta com 500 metros quadrados, tem quatro suítes, dois closets e dois banheiros. A mansão ainda conta com camarim, bar, churrasqueira e piscina, de acordo com a colunista, que garante também que o condomínio em que está localizado o imóvel é equipado com campo de golfe, heliporto e segurança 24h.