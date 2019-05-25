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Complicações após cirurgia

Atriz Lady Francisco morre no Rio de Janeiro

Ela estava internada desde o dia 28 de abril após sofrer uma queda em casa e fraturar o fêmur

Publicado em 

25 mai 2019 às 19:58

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 19:58

A atriz Lady Francisco Crédito: Raquel Cunha/TV Globo
A atriz Lady Francisco morreu neste sábado (25) aos 84 anos. Ela estava internada desde o dia 5 de maio no Hospital Unimed, no Rio Janeiro, após uma queda que ocasionou fratura de fêmur. Informações sobre a morte da artista foram confirmadas pelo site Gshow, da Globo, emissora na qual a atriz trabalhou e fez um de seus últimos trabalhos em Malhação, no ano passado.
Lady Francisco nasceu Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon, no dia 7 de janeiro de 1935, em Belo Horizonte. Ela iniciou sua carreira na televisão nos anos 1970, chegando a uma longa carreira, de mais quase 50 anos. Sua primeira aparição na telinha foi na extinta TV Tupi, na novela
Jerônimo, o Herói do Sertão
.
Entre seus trabalhos, atuou nas novelas Cuca Legal (1975), como Berta Lamar, e esteve na primeira versão de Pecado Capital (1975). Integrou o elenco de Escrava Isaura (1976), O Feijão e o Sonho (1976), Locomotivas, em 1977, O Pulo do Gato, em 1978, e Glacê, em 1979.

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