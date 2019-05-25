Atriz Lady Francisco morre no Rio de Janeiro

A atriz Lady Francisco Crédito: Raquel Cunha/TV Globo

A atriz Lady Francisco morreu neste sábado (25) aos 84 anos. Ela estava internada desde o dia 5 de maio no Hospital Unimed, no Rio Janeiro, após uma queda que ocasionou fratura de fêmur. Informações sobre a morte da artista foram confirmadas pelo site Gshow, da Globo, emissora na qual a atriz trabalhou e fez um de seus últimos trabalhos em Malhação, no ano passado.

Lady Francisco nasceu Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon, no dia 7 de janeiro de 1935, em Belo Horizonte. Ela iniciou sua carreira na televisão nos anos 1970, chegando a uma longa carreira, de mais quase 50 anos. Sua primeira aparição na telinha foi na extinta TV Tupi, na novela

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