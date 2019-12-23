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Infecção respiratória

Atriz Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, é internada em hospital no Rio

Hilda Rebello trata uma infecção respiratória e está na CTI do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 12:38

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 12:38

O diretor Jorge Fernando beija sua mãe, a artista Hilda Rebello Crédito: Reprodução/Instagram
Hilda Rebello, 95, mãe do diretor Jorge Fernando está internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, com quadro de infecção respiratória.
A notícia foi divulgada pela família, que, além de pedir orações à atriz, disse estar sendo difícil para a idosa ser forte após a morte do filho, em outubro.
"Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações para vozinha Hilda Rebello que está está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde a partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada! Obrigada a todos", diz o comunicado.

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"Te amo dona Hilda! A senhora vai ficar bem", escreveu Tatá Werneck na postagem. Beth Goulart, Susana Werner, Fafá de Belém e Caio Paduan estão entre as celebridades que comentaram a publicação desejando a recuperação de Rebello. 
No dia 1º de dezembro, a atriz comemorou seu aniversário e agradeceu nas redes sociais às manifestações de carinho que recebeu não só pela data comemorativa, mas também consolando-a pela perda do filho. 
O diretor e ator Jorge Fernando, 64, da TV Globo, morreu no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele havia sido internado na tarde de domingo após se sentir mal. Jorge Fernando se recuperava das sequelas de um AVC (acidente vascular cerebral) sofrido em janeiro de 2017.

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