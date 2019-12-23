Atriz Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, é internada em hospital no Rio

O diretor Jorge Fernando beija sua mãe, a artista Hilda Rebello Crédito: Reprodução/Instagram

Hilda Rebello, 95, mãe do diretor Jorge Fernando está internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, com quadro de infecção respiratória.

A notícia foi divulgada pela família, que, além de pedir orações à atriz, disse estar sendo difícil para a idosa ser forte após a morte do filho, em outubro.

"Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações para vozinha Hilda Rebello que está está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde a partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada! Obrigada a todos", diz o comunicado.

"Te amo dona Hilda! A senhora vai ficar bem", escreveu Tatá Werneck na postagem. Beth Goulart, Susana Werner, Fafá de Belém e Caio Paduan estão entre as celebridades que comentaram a publicação desejando a recuperação de Rebello.

No dia 1º de dezembro, a atriz comemorou seu aniversário e agradeceu nas redes sociais às manifestações de carinho que recebeu não só pela data comemorativa, mas também consolando-a pela perda do filho.