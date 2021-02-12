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Polêmica

Atriz de 'Buffy' diz que Joss Whedon era proibido de ficar sozinho com Sarah Gellar

Michelle Trachtenberg se pronunciou sobre o assunto nesta quinta-feira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 fev 2021 às 13:43

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 13:43

Elenco do seriado Buffy: a Caça-Vampiros
Elenco do seriado Buffy: a Caça-Vampiros Crédito: Divulgação/warner bros
A atriz Michelle Trachtenberg, 35, disse que existia uma regra no set de gravações de "Buffy, a Caça-Vampiros" (1997-2003) de que Joss Whedon, 56, não poderia ficar sozinho com a protagonista da série após um incidente não citado. Ela interpretou a personagem Dawn Summers enquanto ainda era adolescente, entre os anos de 2000 e 2003.
A alegação veio após uma série de denúncias que o diretor e roteirista da série está recebendo, devido a suposto comportamento abusivo nos sets de gravação. Michelle Trachtenberg se pronunciou publicamente em uma publicação no Instagram, em que republicou o texto escrito pela protagonista da série Sarah Michelle Gellar.
Na legenda, a atriz escreveu: "Obrigada Sarah Michelle Gellar por dizer isso. Sou corajosa o suficiente como uma mulher de 35 anos para repostar isso. Porque isto precisa ser falado. Como uma adolescente, o seu comportamento inapropropriado. Seu comportamento muito inapropriado. Então agora as pessoas sabem o que Joss fez".

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"O último comentário que eu farei sobre isso: havia uma regra no set dizendo que ele estava proibido de ficar em uma sala sozinho com Michelle novamente", finalizou a atriz. As acusações contra Whedon começaram após o ator Ray Fisher, que interpretou Ciborgue no filme "Liga da Justiça" (2021), se pronunciar sobre o comportamento do diretor nas filmagens do longa da DC.
Segundo Fisher, "o tratamento que Joss Whedon deu ao elenco e à equipe no set de Liga da Justiça foi nojento, abusivo, antiprofissional e completamente inaceitável". Algum tempo depois, o diretor Kevin Smith afirmou que ouviu relatos que dariam força a fala de Fisher. Além disso, dublês de "Buffy, a Caça-Vampiros" acusaram o criador de ser egomaníaco. Até o momento da publicação deste texto, Whedon ainda não se pronunciou sobre o assunto.

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