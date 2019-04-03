Atriz Claudia Rodrigues recebe alta e deixa hospital em SP

Claudia Rodrigues como Marinete, de A Diarista, seriado que ficou no ar entre 2004 e 2007 Crédito: Divulgação

A atriz Claudia Rodrigues, 47 anos, recebeu alta nesta terça-feira (2) do Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ela estava internada em São Paulo desde o dia 23 de março, quando foi transferida da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde deu entrada três dias antes. A assessoria de imprensa do hospital não deu detalhes sobre o quadro clínico da atriz.

Cláudia Rodrigues luta contra a esclerose múltipla desde 2000. A doença é autoimune e degenerativa, afeta o sistema nervoso central. Com isso, o paciente tende a perder a capacidade de controlar o corpo. Em casos graves, perde a capacidade de andar e de falar.

Os principais sintomas são fadiga, formigamento ou queimação nos membros, visão embaçada, perda da visão, tontura, além de rigidez muscular e problemas de cognição.

A esclerose múltipla afeta, sobretudo, os mais jovens, principalmente mulheres, entre 20 e 40 anos, segundo dados Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo o Ministério da Saúde, 35 mil pessoas aproximadamente convivem com a doença no país, sendo que 15 mil fazem tratamento (com remédios e reabilitação) no Sistema Único de Saúde. No mundo, a estimativa é de 33 casos a cada 100 mil habitantes.