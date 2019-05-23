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Só elogio

Ator mirim da Globo surge aos 27 anos e choca fãs: "Homão"

Gustavo Vieira fez fama como Tonico, em "Chocolate Com Pimenta", novela da Globo

Publicado em 

23 mai 2019 às 12:30

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 12:30

Gustavo Vieira fez fama em "Chocolate Com Pimenta", novela da Globo que foi ao ar entre 2003 e 2004, como Tonico. Na trama, o rapaz era uma criança e contracenava com Mariana Ximenes, que representava sua mãe. 
Crédito: Reprodução/Facebook
Anos depois, o jovem ressurgiu há pouco tempo nas redes sociais e chamou a atenção dos fãs, que rasgaram elogios para o look do garoto. Aos 27 anos, ele saiu do ramo e está atuando em outra área, segundo informações da revista Caras.
O ator também participou em "O Beijo do Vampiro", "América", "A Lua me Disse" e fez sua última aparição na telinha há cerca de dez anos, quando fez parte do projeto "Cama de Gato". Atualmente, o gato mora em Niterói, no Rio de Janeiro. 
Crédito: Reprodução/Facebook
Na web, os comentários são só positivos para o lado do menino. "Que homão", disse uma internauta, enquanto outra completou: "Lindo!". Um fã também disse: "Que bom que está fazendo o que ama". 

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