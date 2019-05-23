Ator mirim da Globo surge aos 27 anos e choca fãs: "Homão"

fez fama em, novela daque foi ao ar entre 2003 e 2004, como Tonico. Na trama, o rapaz era uma criança e contracenava com, que representava sua mãe.

Anos depois, o jovem ressurgiu há pouco tempo nas redes sociais e chamou a atenção dos fãs, que rasgaram elogios para o look do garoto. Aos 27 anos, ele saiu do ramo e está atuando em outra área, segundo informações da revista Caras.