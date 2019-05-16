Ator de "Thor", Isaac Kappy é encontrado morto aos 42 anos

Isaac Kappy, ator que trabalhou nos filmes Thor e O Exterminador do Futuro: A Salvação, cometeu suicídio na segunda-feira, 13, após deixar um bilhete de despedida no Instagram.
No texto, o ator afirma não ter sido um 'homem bom'. Diz ter traído pessoas por dinheiro, vendido drogas, sonegado impostos e contraído dívidas. Kappy também cita Donald Trump em sua carta: "Presidente Trump, eu lhe traí e desperdicei a boa vontade, e agora serei conhecido pelos meus atos".
A morte do ator foi confirmada pela polícia do Arizona. A hipótese principal é suicídio, já que existiram testemunhas.