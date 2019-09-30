Ator de beijo gay na Globo fala de bissexualidade: "É natural"

O ator Pedro Alves, o Guga de "Malhação", na Globo, curtiu o Rock in Rio pela primeira vez após a fama com a novela teen. O personagem do bonitão de 26 anos beijou Serginho (João Pedro Oliveira) no último dia 20 no folhetim e o momento de amor viralizou na web.
"Esperei que repercussão fosse outra. Esperei um pouco de ódio, fiquei apreensivo, mas não foi o que aconteceu. A maioria dos comentários foi a favor do amor e igualdade. Na verdade é só um beijo. Me surpreendi positivamente", disse o ator, em bate-papo com o Uol, durante o festival de música.
"Nas ruas o assédio está maior depois do beijo. Sabia que ia render depois da proibição do Crivella (prefeito do Rio que tentou censurar livro com beijo entre homens na Bienal). Depois que gravei pensei: ' Como as pessoas vão receber isso?'. Preconceito no Brasil é grande, mas não foi o que eu vi", continuou.