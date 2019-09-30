Ator Daniel Rocha se separa após 6 meses e compartilha guarda de pets

O ator Daniel Rocha foi aproveitar o terceiro dia de Rock in Rio 2019 e decidiu abrir o jogo sobre a separação em conversa com a revista Quem.
O bonitão admitiu que acabou o amor entre ele e sua ex-esposa, a médica Laíse Leal. Além disso, ele entregou que os dois compartilharam a guarda dos pets que conquistaram juntos. "A gente separou. Temos dois cachorros com guarda compartilhada", disse.
O casamento, celebrado em março em Trancoso, na Bahia, durou seis meses. "Ficamos juntos por seis anos e aconteceu. As coisas mudaram e cada um foi para o seu canto", continuou.