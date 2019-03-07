Ator da Globo é visto aos beijos com rapaz em bloco de carnaval

Crédito: Reprodução/Instagram @tucaandrada

Tuca Andrada, que agora está na telinha filmando em "O Sétimo Guardião", da Globo, foi flagrado aos beijos com um rapaz no Bloco Technobloco, que circulou pela zona Portuária, no Centro do Rio de Janeiro, no início desta semana.

O ator, de 54 anos, foi visto animadíssimo por foliões que contaram a cena ao jornal Extra. Segundo a publicação, ele estava sem camisa e não atraía olhares só de meninos, mas também de mulheres que ficaram impressionadas com sua forma física.