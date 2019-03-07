Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tuca Andrada

Ator da Globo é visto aos beijos com rapaz em bloco de carnaval

Tuca Andrada, de 54 anos, está no ar em "O Sétimo Guardião"

Publicado em 07 de Março de 2019 às 12:04

Publicado em 

07 mar 2019 às 12:04
Crédito: Reprodução/Instagram @tucaandrada
Tuca Andrada, que agora está na telinha filmando em "O Sétimo Guardião", da Globo, foi flagrado aos beijos com um rapaz no Bloco Technobloco, que circulou pela zona Portuária, no Centro do Rio de Janeiro, no início desta semana. 
O ator, de 54 anos, foi visto animadíssimo por foliões que contaram a cena ao jornal Extra. Segundo a publicação, ele estava sem camisa e não atraía olhares só de meninos, mas também de mulheres que ficaram impressionadas com sua forma física. 
O galã, no entanto, escolheu um bonitão para curtir a folia carioca. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bloco de Rua Carnaval carnaval 2019 Carnaval do Rio Rede Globo o sétimo guardião Rio de Janeiro Samba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados