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Ator Carlos Vereza retira apoio a Bolsonaro em rede social

Em texto publicado no Facebook, o conhecido apoiador do presidente criticou oposição feita ao ministro da saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 12:12

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 12:12

O ator Carlos Vereza
O ator Carlos Vereza Crédito: Reprodução/Facebook
Conhecido defensor de Jair Bolsonaro, o ator Carlos Vereza publicou um texto crítico ao presidente nesta sexta-feira (3) por causa da oposição que o presidente está fazendo ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em seus esforços para conter a pandemia do coronavírus no país.
"Estava tentando defender Bolsonaro, não tanto por ele, mas pela normalidade das instituições. Mas ele desautorizar publicamente o ministro da Saúde por ciúmes, não dá mais: tirei o time", publicou o ator em sua conta no Facebook.
Em outras postagens, Vereza expressa apoio a Mandetta. "A mesma fritura de sempre: Bolsonaro agitando seus apoiadores radicais preparando o ambiente para demitir Mandetta", escreveu, também no Facebook.
Bolsonaro se antagonizou com Mandetta em diversas ocasiões. Contrariando a recomendação internacional seguida pelo ministro, insistiu que o isolamento social não é medida salutar para conter o contágio da Covid-19.

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