Ator Carlos Vereza retira apoio a Bolsonaro em rede social

O ator Carlos Vereza Crédito: Reprodução/Facebook

Conhecido defensor de Jair Bolsonaro, o ator Carlos Vereza publicou um texto crítico ao presidente nesta sexta-feira (3) por causa da oposição que o presidente está fazendo ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em seus esforços para conter a pandemia do coronavírus no país.

"Estava tentando defender Bolsonaro, não tanto por ele, mas pela normalidade das instituições. Mas ele desautorizar publicamente o ministro da Saúde por ciúmes, não dá mais: tirei o time", publicou o ator em sua conta no Facebook.

Em outras postagens, Vereza expressa apoio a Mandetta. "A mesma fritura de sempre: Bolsonaro agitando seus apoiadores radicais preparando o ambiente para demitir Mandetta", escreveu, também no Facebook.