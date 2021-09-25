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Astrid Fontenelle rebate críticas por deixar presente de Juliette em praça

Apresentadora deixou a caixa no local para ver se fãs da cantora pegariam

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2021 às 10:48
Astrid Fontenelle se defende após deixar presentes que recebeu da ex-BBB Juliette em praça:
Astrid Fontenelle se defende após deixar presentes que recebeu da ex-BBB Juliette em praça: "Carinho" Crédito: Reprodução/Instagram
Astrid Fontenelle foi duramente criticada nesta sexta-feira (24) após deixar o presente que recebeu de Juliette - para divulgar seu EP - numa praça, em São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Astrid mostra de onde surgiu a ideia. “Tem essa foto, tem uma camiseta, tem porta-copos com várias frases da Juliette. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar em uma praça”, declarou.
Na sequência, ela filma do alto se alguém vai resgatar o presente. "Eu acho que tem fã da Juliette que ia querer muito essa caixa", disse ela num dos vídeos.
A atitude de Astrid foi vista como desrespeitosa por fãs da vencedora do BBB 21. "Mds q coisa sem noção da Astrid Fontenelle. Dizendo que vai largar a caixa da Juliette (press kit) numa praça pra alguma fã pegar. Isso eu entendi como desprezo pelo kit. Por acaso ela já deixou em alguma praça algum dos produtos caríssimos q ela ganha? GENTE", escreveu uma internauta no Twitter.
"Na boa, a pessoa pode até não gostar da Juliette. Mas passar pano para essa atitude no mínimo deselegante da Astrid Fontenelle não dá. Que surreal", escreveu outro.
"Acabei de ver o que a Astrid Fontenelle fez com o recebido da Juliette mano ela fez aquilo para causar né? Que sem noção", disse uma terceira.
Após a repercussão, Astrid voltou às redes sociais para explicar o que aconteceu e rebater as críticas. "Deixa eu explicar uma coisa? Tem gente que não tem humor para entender... Na verdade não é nem humor, é sensibilidade", começou.
"Eu ganhei faz um tempão uma caixa cheia de coisas da Juliette para divulgar a canção, as novas músicas. Ouvi as músicas, tem o amplificador da Americanas, Gabriel pegou para ele", explicou dizendo que recebeu outros brindes.
"Ai tinha uma foto da Juliette, a caixa e o porta-copos com frases da Juliette escrito. Eu achei que eu já tenho muita coisa, eu ganho muita coisa e dessa vez, esse tipo de presente, eu poderia dividir com fãs, fiz uma graça, fiz um carinho para os fãs", completou.

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