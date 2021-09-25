Astrid Fontenelle rebate críticas por deixar presente de Juliette em praça

Astrid Fontenelle se defende após deixar presentes que recebeu da ex-BBB Juliette em praça: "Carinho" Crédito: Reprodução/Instagram

Astrid Fontenelle foi duramente criticada nesta sexta-feira (24) após deixar o presente que recebeu de Juliette - para divulgar seu EP - numa praça, em São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Astrid mostra de onde surgiu a ideia. “Tem essa foto, tem uma camiseta, tem porta-copos com várias frases da Juliette. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar em uma praça”, declarou.

Na sequência, ela filma do alto se alguém vai resgatar o presente. "Eu acho que tem fã da Juliette que ia querer muito essa caixa", disse ela num dos vídeos.

Quando você não gosta do recebido kkk pic.twitter.com/MbAi5RgFtf — TOMMY LOVE #ForaBolsonaro (@DJTommyLove) September 24, 2021

A atitude de Astrid foi vista como desrespeitosa por fãs da vencedora do BBB 21. "Mds q coisa sem noção da Astrid Fontenelle. Dizendo que vai largar a caixa da Juliette (press kit) numa praça pra alguma fã pegar. Isso eu entendi como desprezo pelo kit. Por acaso ela já deixou em alguma praça algum dos produtos caríssimos q ela ganha? GENTE", escreveu uma internauta no Twitter.

Mds q coisa sem noção da Astrid Fontenelle. Dizendo que vai largar a caixa da Juliette (press kit) numa praça pra alguma fã pegar. Isso eu entendi como desprezo pelo kit. Por acaso ela já deixou em alguma praça algum dos produtos caríssimos q ela ganha? GENTE? — Gypsys (@gypsyaocubo) September 24, 2021

"Na boa, a pessoa pode até não gostar da Juliette. Mas passar pano para essa atitude no mínimo deselegante da Astrid Fontenelle não dá. Que surreal", escreveu outro.

Na boa, a pessoa pode até não gostar da juliette. Mas passar pano para essa atitude no mínimo deselegante da Astrid Fontenelle não dá. Que surreal. — Mafioso (@Mafioso71812403) September 24, 2021

"Acabei de ver o que a Astrid Fontenelle fez com o recebido da Juliette mano ela fez aquilo para causar né? Que sem noção", disse uma terceira.

acabei de ver o que a Astrid Fontenelle fez com o recebido da juliette mano ela fez aquilo pra causar né ? que sem noçáo — Gih ☾ (@BabyAnitta) September 24, 2021

Após a repercussão, Astrid voltou às redes sociais para explicar o que aconteceu e rebater as críticas. "Deixa eu explicar uma coisa? Tem gente que não tem humor para entender... Na verdade não é nem humor, é sensibilidade", começou.

"Eu ganhei faz um tempão uma caixa cheia de coisas da Juliette para divulgar a canção, as novas músicas. Ouvi as músicas, tem o amplificador da Americanas, Gabriel pegou para ele", explicou dizendo que recebeu outros brindes.

"Ai tinha uma foto da Juliette, a caixa e o porta-copos com frases da Juliette escrito. Eu achei que eu já tenho muita coisa, eu ganho muita coisa e dessa vez, esse tipo de presente, eu poderia dividir com fãs, fiz uma graça, fiz um carinho para os fãs", completou.