Arraiá da Anitta: veja fotos da festa junina na mansão

Anitta decidiu cantar o São João ao lado de amigos e familiares na noite desta terça-feira (25). Ela abriu as portas de sua mansão, no Rio de Janeiro, para receber os convidados. A Poderosa preparou um menu com comidas típicas para os caipiras e ainda montou barraca do beijo e quadrilha.
No evento, estavam Neymar e Gabriel Medina - seus ex-affairs - e também seu atual namorado, Pedro Scooby, que até segunda ordem não estava nem um pouco incomodado com a situação.
Marcaram presença famosos como Jojo Todynho, Fernanda Paes Leme e Luisa Mell. Veja as fotos do festão de Anitta: