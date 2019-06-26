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Festão

Arraiá da Anitta: veja fotos da festa junina na mansão

Festão de São João da cantora foi até altas horas em sua casa

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 11:49

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

26 jun 2019 às 11:49
Anitta decidiu cantar o São João ao lado de amigos e familiares na noite desta terça-feira (25). Ela abriu as portas de sua mansão, no Rio de Janeiro, para receber os convidados. A Poderosa preparou um menu com comidas típicas para os caipiras e ainda montou barraca do beijo e quadrilha. 
> Neymar e Gabriel Medina vão à festa junina de Anitta
No evento, estavam Neymar e Gabriel Medina - seus ex-affairs - e também seu atual namorado, Pedro Scooby, que até segunda ordem não estava nem um pouco incomodado com a situação. 
Marcaram presença famosos como Jojo Todynho, Fernanda Paes Leme e Luisa Mell. Veja as fotos do festão de Anitta: 
Crédito: Reprodução/Instagram @cesarcalmon
Crédito: Reprodução/Instagram @podepreparados
Crédito: Reprodução/Instagram @fcoanittamaniacos
Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Crédito: Reprodução/Instagram @brilhaanitta_
Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Crédito: Reprodução/Instagram

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