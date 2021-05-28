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Áron Piper, de 'Elite', vem ao Brasil para clipe com Kevinho e Jottapê

Ator desembarcou em São Paulo e foi cercado por fãs

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 13:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mai 2021 às 13:19
Áron Piper como Ander, de
Áron Piper como Ander, de "Elite", série da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
O ator e cantor alemão Áron Piper, 24, desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira (28). O astro de "Elite" (Netflix) chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, acompanhado de alguns amigos e logo foi cercado por fãs.
Ele veio para o Brasil para gravar um clipe com Kevinho, 22, e Jottapê, 20. No Twitter, Kevinho escreveu: "Bom, parece que vocês já descobriram nosso segredo", começou. "JottaPê, Áron Piper e Kevinho, é realidade", afirmou o cantor.
Em seu Instagram, Jottapê também falou sobre a parceria, porém sem dar muitos detalhes da produção. "Eu não ia falar desse feat, mas...", escreveu o MC como legenda em uma foto que mostra o nome do ator nos assuntos mais comentados do Twitter.
Piper, que interpreta Ander em "Elite", ainda não se manifestou sobre sua chegada ao Brasil ou sobre a participação no clipe. "Áron Piper já que você tá vindo pro Brasil, passar aqui na minha casa por favor", escreveu uma internauta.
No ano passado, o ator esteve em um passeio de barco, na Espanha, com o jogador de futebol Neymar, 29. Na ocasião, o atleta publicou uma foto ao lado de Piper em seu Instagram, e escreveu: "Um prazer, fenômeno".

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