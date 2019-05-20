Arnold Schwarzenegger é agredido durante evento na África do Sul

, de 71 anos, foi atingido pelas costas, literalmente, em um evento nano Sábado passado, dia 18. O ator levou um chute enquanto fazia selfie com fãs em um ginásio de esportes.

"Obrigado por suas preocupações, mas não há nada para se preocupar. Eu pensei que estava apenas sendo empurrado pela multidão, o que acontece muito. Eu só percebi que fui chutado quando vi o vídeo, como todos vocês. Estou feliz que o idiota não tenha interrompido o meu Snapchat", publicou Schwarzenegger no perfil oficial dele no Twitter e Instagram. O vídeo da agressão foi compartilhado pelo próprio ator.