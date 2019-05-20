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Violência

Arnold Schwarzenegger é agredido durante evento na África do Sul

Ator foi promover um evento de fisiculturismo

Publicado em 

20 mai 2019 às 14:30

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 14:30

Arnold Schwarzenegger, de 71 anos, foi atingido pelas costas, literalmente, em um evento na África do Sul no Sábado passado, dia 18. O ator levou um chute enquanto fazia selfie com fãs em um ginásio de esportes.
> Schwarzenegger: "Passei por cima da linha várias vezes com mulheres"
"Obrigado por suas preocupações, mas não há nada para se preocupar. Eu pensei que estava apenas sendo empurrado pela multidão, o que acontece muito. Eu só percebi que fui chutado quando vi o vídeo, como todos vocês. Estou feliz que o idiota não tenha interrompido o meu Snapchat", publicou Schwarzenegger no perfil oficial dele no Twitter e Instagram. O vídeo da agressão foi compartilhado pelo próprio ator.
Schwarzenegger está na África do Sul para promover o
Arnold Classic
, evento de
fisiculturismo
. "Nós temos 90 esportes aqui na África do Sul no @ArnoldSports e 24 mil atletas de todas as idades e habilidades inspirando todos nós a sair do sofá. Vamos colocar esse holofote sobre eles", concluiu.

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