Armie Hammer perde contrato com Hollywood após denúncias de violência

Prints das supostas conversas que o ator Armie Hammer teve com algumas mulheres foram divulgados no Twitter Crédito: Reprodução/Instagram @armiehammer

A carreira de Armie Hammer, 34, que parecia promissora após sucessos como "O Cavaleiro Solitário" (2013) e "Me Chame Pelo Seu Nome" (2017) tem sofrido duros golpes após denúncias de relacionamentos abusivos, que incluem violência psicológica, física e até mesmo canibalismo, virem à tona. O mais recente foi a dispensa da agência de talentos WME, que o representava em Hollywood.

O desligamento acontece dias depois do ator deixar o elenco da série da Paramount +, The Offer, drama sobre o clássico "O Poderoso Chefão". Antes disso, ele foi substituído por Josh Duhamel, na comédia romântica "Shotgun Wedding", na qual contracenaria com Jennifer Lopez.

De acordo com o The Hollywood Reporter "a perda da agência é o mais recente acontecimento de uma carreira em queda livre e surge em meio à controvérsias sobre mensagens gráficas que Hammer teria enviado a várias mulheres nas redes sociais". Fontes disseram à publicação que o assessor pessoal do ator também se afastou.

A sequência de negativas a Hammer veio após a revelação de mensagens perturbadoras – ainda não verificadas – que foram postadas em uma conta do Instagram administrada por uma mulher que afirma ter se relacionado com o artista. O conteúdo contém descrições gráficas de fantasias sexuais que incluem abuso e até canibalismo. Desde então, várias outras mulheres disseram que experimentaram trocas semelhantes com ele, que nega as acusações.

Em janeiro, Paige Lorenze, 22, veio a público para dar mais detalhes de seu relacionamento com Hammer, a quem acusa de tê-la marcado na virilha com a letra A, com uma faca, durante um jogo sexual. A modelo descreveu o relacionamento com o ator como "profundamente traumático" e conta que ele "pode ferir outra mulher gravemente".