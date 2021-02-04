Amigo de Marilyn Manson aciona polícia após perder contato com cantor

O cantor Marilyn Manson Crédito: Reprodução/Youtube/Concord

Policiais foram a casa de Marilyn Manson, 52, após um amigo realizar uma ligação alegando que não conseguiu contatar o cantor por horas. Segundo informações do site TMZ, as autoridades informaram receber o chamado para checagem de bem-estar na noite desta quarta-feira (3).

Segundo a publicação, vários policiais foram a casa de Manson, contando até com um helicóptero para realizar a ação, para iluminar a propriedade. Após tentar, sem sucesso, fazer contato com o cantor, que não respondeu nenhum dos chamados, as autoridades deixaram o local.

Por volta das 20h, a polícia retornou para a mansão do cantor, localizada em Hollywood Hills, para fazer uma nova busca. Uma filmagem do jornal The Sun mostrou que as autoridades entraram à força na propriedade do artista. Segundo o tabloide, a LAPD conseguiu contatar um representante do artista, que afirmou que ele simplesmente não queria sair da casa. Os policiais deixaram o local pouco tempo depois.

A chamada à polícia aconteceu poucos dias após o cantor ser denunciado por sua ex-noiva, a atriz Evan Rachel Wood, de cometer abusos contra ela durante seu relacionamento. Após as acusações, ele foi desligado de sua gravadora e outras mulheres também se manifestaram afirmando ter sofrido agressões vindas do artista.