Ariana Grande publica a palavra 'lixo' durante premiação de Cardi B

08/02/2019 - A cantora Ariana Grande no clipe de 'break up with your girlfriend, i'm bored' Crédito: Youtube/ArianaGrande

Ariana Grande publicou a palavra "lixo" em seu perfil no Twitter enquanto Cardi B recebia o prêmio de melhor álbum de rap do Grammy na noite de domingo, 10.

A cantora, de 25 anos, excluiu a postagem minutos depois. De acordo com informações do JustJared, ela se explicou sobre a suposta ofensa em um tuíte, mas também o apagou logo em seguida. "Não tinha nada a ver com Cardi. Eu sinto muito", afirmou.

A declaração de Ariana Grande foi considerada suspeita por alguns internautas, uma vez que seu ex-namorado, Mac Miller, que morreu por overdose em setembro de 2018, foi nomeado postumamente na categoria vencida por Cardi B, com o álbum Swimming.