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Ariana Grande publica a palavra 'lixo' durante premiação de Cardi B

Cantora apagou a postagem logo em seguida

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:26

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:26

08/02/2019 - A cantora Ariana Grande no clipe de 'break up with your girlfriend, i'm bored' Crédito: Youtube/ArianaGrande
Ariana Grande publicou a palavra "lixo" em seu perfil no Twitter enquanto Cardi B recebia o prêmio de melhor álbum de rap do Grammy na noite de domingo, 10.
A cantora, de 25 anos, excluiu a postagem minutos depois. De acordo com informações do JustJared, ela se explicou sobre a suposta ofensa em um tuíte, mas também o apagou logo em seguida. "Não tinha nada a ver com Cardi. Eu sinto muito", afirmou.
A declaração de Ariana Grande foi considerada suspeita por alguns internautas, uma vez que seu ex-namorado, Mac Miller, que morreu por overdose em setembro de 2018, foi nomeado postumamente na categoria vencida por Cardi B, com o álbum Swimming.
Além disso, os pais de Miller estavam na cerimônia e algumas pessoas acharam que o Grammy os fez perderem tempo ao não premiar o falecido rapper. Assim, uma internauta interpretou que o tuíte de Ariana se referia a isso, e não a Cardi B.

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