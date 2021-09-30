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Arcrebiano, Dayane Mello e Mussunzinho disputam roça em A Fazenda

Gui Araujo conseguiu se livrar da berlinda e se tornou fazendeiro pela 2ª vez

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 09:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2021 às 09:06
Arcrebiano, Dayane Mello e Mussunzinho disputam a 2ª roça de A Fazenda 13
Arcrebiano, Dayane Mello e Mussunzinho disputam a 2ª roça de A Fazenda 13 Crédito: Reprodução
Arcrebiano, Dayane Mello e Mussunzinho disputam a permanência nesta semana em A Fazenda 13 (Record). Um dos três será o segundo eliminado do programa e deixa a competição nesta quinta-feira (30).
Mussunzinho foi indicado pela fazendeira Erika Schneider. Ela justificou dizendo que o colega teve atitudes machistas durante o confinamento, o que ele nega.
Por sua vez, Arcrebiano recebeu os sete votos dados pelos colegas a Rico Melquiades. O ex-De Férias com o Ex tinha o poder da chama e transferiu os votos para o colega. Ele tinha o direito de puxar alguém para ir também para a roça, e optou por Dayane.
Gui Araujo, que também chegou a ser indicado por ter sobrado na dinâmica do "resta um", conseguiu se livrar da berlinda. Ele venceu a prova do fazendeiro, se tornando fazendeiro da semana pela segunda vez.

PROVA DO FAZENDEIRO

A prova que sagrou o novo fazendeiro do programa consistia em tentar derrubar patinhos coloridos, que representavam os adversários, com um lançador de bolinhas de tênis. A ordem de participação (bem como a cor dos patinhos) foi sorteada no começo da prova.
Cada um dos participantes também tinha um "patinho feio". Caso um oponente derrubasse o animal que tinha aquela numeração, ele tinha que passar uma rodada sem jogar.
Dayane foi a primeira eliminada, uma vez que os dois concorrentes dela se uniram para tirá-la. Na sequência, Gui Araujo conseguiu eliminar o amigo Arcrebiano para se tornar o fazendeiro da semana.
Mussunzinho não participou da prova, pois havia sido vetado por Marina Ferrari. A influenciadora digital ganhou esse poder de Rico Melquiades.

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