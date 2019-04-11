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Apresentadora precisa ter calça costurada durante jornal na Globo

'Enquanto o repórter entra ao vivo, a super camareira, escondida atrás da bancada, costura', contou Mariana Gross, do 'RJ1', mostrando os bastidores do programa

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 13:53

Publicado em 

11 abr 2019 às 13:53
11/04/2019 - Mariana Gross momentos antes de ter a costura de sua calça ajustada no 'RJ1' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYRJ1ENTITY_apos_ENTITY (2019) / Globo
A apresentadora do RJ1, telejornal da Globo no Rio de Janeiro, Mariana Gross, compartilhou em seu Instagram um curioso momento de bastidores durante a exibição da edição que foi ao ar ao vivo nesta quarta-feira (10). Na manhã desta quinta-feira (11), o material foi retirado do ar.
"Quando a calça descostura durante o jornal. O quê fazer? Enquanto o repórter entra ao vivo, a supercamareira Thay, escondida atrás da bancada, costura. Deu até para comemorar!"
O momento em que a calça de Mariana foi 'salva' ocorreu quando a transmissão mostrava apenas o link ao vivo do repórter em frente a um hospital. "Isso a Globo não mostra, mas eu mostro", brincou a apresentadora, em referência ao quadro que faz sucesso no Fantástico.

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