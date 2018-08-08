Apresentador do 'Bem Estar' inverte papéis em episódio da 'clara e do ovo'

O apresentador Fernando Rocha ao lado do Dr. Kalil Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYBem-EstarENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo

O apresentador do Bem Estar, Fernando Rocha, publicou uma foto em seu Instagram relembrando a reação de seu companheiro de programa, o Dr. Roberto Kalil Filho, que viralizou após não aprovar uma piada no programa no último dia 25 de julho

"Sabe quando você não acha graça de uma piada?", escreveu Rocha na legenda, ao lado de uma foto em que os dois aparecem com os "papéis trocados" em relação ao momento original.

PIADA

Fernando Rocha chamou atenção nas redes sociais após uma piada inusitada - e até um tanto quanto constrangedora - contada por ele no início da edição da terça-feira, 24.

Logo de cara, na introdução do programa, começou: "Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, emocionantes, né? Fiquei sabendo de uma história de despedida tão emocionante, tão sofrida".

"Sabe qual? A despedida da clara com o ovo", disse, começando a rir, antes de complementar: "Mas aí ela só não é tão triste porque a clara chega pro ovo e fala assim: 'Não fica triste, não. A gente se vê dentro do bolo!". Neste momento, Fernando começou a gargalhar.

Os comentários do apresentador pareciam fazer cada vez menos sentido, tentando encontrar uma forma de ligar a brincadeira ao tema do programa, que eram exames modernos que antecipam problemas no coração: "Infelizmente o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da clara e o ovo dentro do bolo!"

A câmera do programa focou no médico Roberto Kalil, participante do programa, com feição séria, parecendo não achar muita graça na piada.

Doutor Kalil, já imaginou esse encontro? [...] A gente hoje tem imagens impressionantes que a gente vai mostrar, que podem salvar vidas. Doutor Kalil tá com essa cara de um encontro com clara com ovo dentro de um bolo..."

"Não gostei muito, não foi muito legal esse começo de programa... Não deu muito certo", disse o médico Roberto Kalil, ainda em tom sério, tentando emplacar algum sorriso.