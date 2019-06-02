Após ser internada com infecção, Sheila Mello diz que está melhor

Crédito: Reprodução/Instagram @sheilamello

hospital neste sábado (1º), Sheila Mello, 40, usou as redes sociais neste domingo (2) para tranquilizar os seguidores e dizer que já está melhor. Após preocupar os fãs ao gravar um vídeo em uma cama deneste sábado (1º),, 40, usou as redes sociais neste domingo (2) para tranquilizar os seguidores e dizer que já está melhor.

A ex-dançarina do É o Tchan! foi internada após contrair uma bactéria na coxa esquerda, que evoluiu para uma erisipela e, em seguida, para uma infecção. Ela foi aconselhada a permanecer no hospital para tomar antibióticos pela veia.

"Boa noite gente! Deu ruim, mas agora está tudo bem! Graças a Deus!", escreveu ao lado do vídeo em que anuncia que estava no hospital.

"Quero pedir desculpas aos contratantes e ao público que não poderei estar presente nos próximos eventos", disse sobre os eventos que terá que adiar devido ao quadro de saúde delicado.

Preocupados, os fãs da dançarina escreveram mensagens desejando melhoras. Para tranquilizá-los, ela publicou uma foto descontraída, anunciando que estava melhor, na tarde deste domingo (2).