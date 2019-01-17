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Desafio dos 10 anos

Após rejeitar desafio, Anitta faz antes e depois com crítica ambiental

"Apesar das minhas 700 plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me chocam", disse ela, em post nas redes sociais, se referindo à degradação do meio ambiente

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 11:04

Publicado em 

17 jan 2019 às 11:04
Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Em meio à febre de famosos que aderiram ao #10YearChallenge (desafio dos 10 anos, em tradução livre do inglês), que propõe fazer um "antes e depois" com fotos de 2009 e 2019, a cantora Anitta rechaçou a brincadeira.
Em tom de brincadeira, alegou que há 10 anos ainda não tinha realizado plásticas, como a do nariz, e procedimentos estéticos, como o preenchimento labial.
"Só eu não gosto desse negócio de #10YearChallenge? É negócio de postar foto de dez anos atrás. Por que não é um? Dois? Até cinco, que é quando fiz a última plástica. Não dá pra ser 20 anos atrás ou só 5? Não vou entrar não, gente. Vamos inventar outra corrente", brincou a artista em vídeos publicados, nesta quarta (17), no Stories do Instagram –ferramenta em que as publicações desaparecem após 24 horas.
Um dia depois da brincadeira, a cantora resolveu entrar no jogo de forma séria. Em uma série de três fotos, a artista publicou imagens que mostram como paisagens naturais se transformaram devido a ação do homem.
"Apesar das minhas 700 plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me chocam. Todo mundo se esforçando pra melhorar de vida e de aparência a cada dia. E nossa casa (a única que temos) só se degradando. Quanta destruição aconteceu em apenas 10 anos. Faz parecer que a Terra nem é tão grande assim", escreveu Anitta em publicação feita no Instagram.
 

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