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DIA DA MULHER

Após polêmica, Marina Ruy Barbosa reflete sobre união entre mulheres

'Precisamos juntas desconstruir essa rivalidade que criaram entre nós', disse a atriz em publicação sobre o Dia da Mulher

Publicado em 

08 mar 2019 às 17:41

Publicado em 08 de Março de 2019 às 17:41

Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa aproveitou o Dia Internacional da Mulher para fazer uma reflexão sobre a necessidade de as mulheres se unirem e não julgarem umas as outras. Recentemente, a atriz foi criticada por, supostamente, ter sido o motivo da separação do casal José Loreto e Débora Nascimento. Em rede social, ela negou os rumores e disse que se tratava de um assunto "infundado".
Nesta sexta-feira, 8, ela publicou uma foto antiga, de duas mulheres em marcha que seguram uma bandeira. Na faixa, está escrito "Women unite!", "Mulheres se unem", em português. Na legenda, ela falou sobre a importância de apoiar e não criticar outras mulheres.
"Precisamos juntas desconstruir essa rivalidade que criaram entre nós. Comece por você a mudança que quer ver em outra mulher", disse a atriz.
Marina ainda deu uma dica: "Não seja uma mulher opressora. Com certeza o falar é mais fácil do que o agir. Colocar em prática atitudes feministas diante de uma sociedade que todos os dias propaga a rivalidade e competitividade entre as mulheres não é fácil. Mas é um esforço diário, e olhar atento para todas as atitudes que temos".
"Antes de acusar, julgar, expor, procure saber, vá atrás da verdade, pois suas atitudes e comentários podem trazer um mal irreversível para outra mana", destacou.

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