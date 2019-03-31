Após internação, Claudia Rodrigues afirma que está fora de perigo

Claudia Rodrigues, 47, usou as redes sociais neste sábado (30) para se comunicar com os fãs pela primeira vez desde que foi internada, no último dia 20.
A atriz sofre de esclerose múltipla desde 2000, quando foi diagnosticada com a doença, que a forçou a se afastar da televisão.
A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões.
Apesar de não ter recaídas há anos, Rodrigues precisou ser levada ao hospital às pressas após uma viagem a Salvador. Ao comunicar a internação, sua empresária, Adriane Bonato, postou um pedido de orações pela atriz e se mostrou preocupada.
Na tarde de sábado, Rodrigues finalmente tranquilizou os fãs, com uma foto em que aparece em um quarto de hospital.
"Queridos fãs, amigos, familiares e a todos da imprensa, primeiramente quero agradecer a Deus e a todos vocês por todas as manifestações de carinho e orações que eu e a Dri estamos recebendo de todos vocês. Gratidão!", escreveu.
"Estou bem, fora de perigo, saí da UTI e estou no quarto mas ainda não ando e quero pedir que vocês parem tudo o que estão fazendo às 18h para orarem comigo."
Na última quinta (28), a empresária da atriz já havia tranquilizado os fãs, dizendo que Rodrigues havia acordado animada na UTI do hospital. "Eu não disse que a Claudinha ia voltar pra nós? Tem que ter fé e acreditar! Ela voltou", comemorou Bonato na ocasião.