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esclerose múltipla

Após internação, Claudia Rodrigues afirma que está fora de perigo

A atriz sofre de esclerose múltipla desde 2000, que a forçou a se afastar da televisão

Publicado em 

31 mar 2019 às 20:35

Publicado em 31 de Março de 2019 às 20:35

Claudia Rodrigues como Marinete, protagonista de A Diarista, seriado que ficou no ar entre 2004 e 2007 Crédito: Divulgação
Claudia Rodrigues, 47, usou as redes sociais neste sábado (30) para se comunicar com os fãs pela primeira vez desde que foi internada, no último dia 20.
A atriz sofre de esclerose múltipla desde 2000, quando foi diagnosticada com a doença, que a forçou a se afastar da televisão.
A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões.
Apesar de não ter recaídas há anos, Rodrigues precisou ser levada ao hospital às pressas após uma viagem a Salvador. Ao comunicar a internação, sua empresária, Adriane Bonato, postou um pedido de orações pela atriz e se mostrou preocupada.
Na tarde de sábado, Rodrigues finalmente tranquilizou os fãs, com uma foto em que aparece em um quarto de hospital.
"Queridos fãs, amigos, familiares e a todos da imprensa, primeiramente quero agradecer a Deus e a todos vocês por todas as manifestações de carinho e orações que eu e a Dri estamos recebendo de todos vocês. Gratidão!", escreveu.
"Estou bem, fora de perigo, saí da UTI e estou no quarto mas ainda não ando e quero pedir que vocês parem tudo o que estão fazendo às 18h para orarem comigo."
Na última quinta (28), a empresária da atriz já havia tranquilizado os fãs, dizendo que Rodrigues havia acordado animada na UTI do hospital. "Eu não disse que a Claudinha ia voltar pra nós? Tem que ter fé e acreditar! Ela voltou", comemorou Bonato na ocasião.

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