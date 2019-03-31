Após internação, Claudia Rodrigues afirma que está fora de perigo

Claudia Rodrigues como Marinete, protagonista de A Diarista, seriado que ficou no ar entre 2004 e 2007 Crédito: Divulgação

Claudia Rodrigues, 47, usou as redes sociais neste sábado (30) para se comunicar com os fãs pela primeira vez desde que foi internada, no último dia 20.

A atriz sofre de esclerose múltipla desde 2000, quando foi diagnosticada com a doença, que a forçou a se afastar da televisão.

A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões.

Apesar de não ter recaídas há anos, Rodrigues precisou ser levada ao hospital às pressas após uma viagem a Salvador. Ao comunicar a internação, sua empresária, Adriane Bonato, postou um pedido de orações pela atriz e se mostrou preocupada.

Na tarde de sábado, Rodrigues finalmente tranquilizou os fãs, com uma foto em que aparece em um quarto de hospital.

"Queridos fãs, amigos, familiares e a todos da imprensa, primeiramente quero agradecer a Deus e a todos vocês por todas as manifestações de carinho e orações que eu e a Dri estamos recebendo de todos vocês. Gratidão!", escreveu.

"Estou bem, fora de perigo, saí da UTI e estou no quarto mas ainda não ando e quero pedir que vocês parem tudo o que estão fazendo às 18h para orarem comigo."