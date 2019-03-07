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SEGUNDO ROUND

Após folia de Carnaval, Anitta curte noite com Medina e Jojo Todynho

Cantora diz que lista dos que beijou no feriado 'daria uma bíblia'

Publicado em 

07 mar 2019 às 18:54

Publicado em 07 de Março de 2019 às 18:54

Anitta no carnaval 2019 Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de admitir que poderia ter beijado Neymar no camarote da Marquês de Sapucaí, Anitta, 25, curtiu a noite desta quarta-feira (6) com amigos até o amanhecer.
Famosos como o surfista Gabriel Medina, Jojo Todynho e Eri Johnson se juntaram à cantora para aproveitar a noite regada à bebida e música.
A festa terminou na casa da Anitta e amigos próximos da cantora permaneceram lá até o início da manhã, festejando. "A gente trabalha mas também se diverte", afirmou Jojo em um stories de Anitta no Instagram. 
Anitta afirmou que pode ter havido o tal beijo em Neymar na quarta-feira (6), e não só com o jogador. "Se fosse para fazer uma lista de pessoas que eu beijei ia ter que fazer uma bíblia", afirmou ela nas redes sociais. 
A nova declaração da cantora aconteceu após o jornalista Léo Dias afirmar, no programa Fofocalizando (SBT), que teve acesso a um vídeo que mostraria o beijo dos dois. "Deve ter mesmo, gente. Não só dele [Neymar], mas de metade do camarote, 50%. Porém, terminar a noite, eu terminei só. Eu e meus cachorros", afirmou ela.
Na terça (5), Anitta tinha afirmado, também em sua conta no Instagram, que não tinha beijado ninguém durante o Carnaval na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro. "Acordei até um pouco com raiva porque saí no 0x0", disse ela, destacando ser amiga do jogador há 'muitos, muitos e muitos anos'". 
O vídeo apresentado por Léo Dias parece mostrar os dois bem próximos, mas não deixa claro se houve o beijo, pela qualidade da imagem e por haver uma pessoa na frente. "Afff, era só isso? Mó estardalhaço por nada", chegou a dizer Anitta na conta do jornalista no Instagram. 
"E hoje é segundo round", continuou a cantora em sua conta na rede social. "Fui trabalhar ontem, e hoje estou de folga, já estou organizando meu rolê, por que meu Carnaval começou agora. Carnaval, minha gente, estou solteira, é isso aí. Não devo nada a ninguém, ninguém paga minhas contas", afirmou. 

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