Após férias, Silvio Santos volta ao trabalho e grava programa de tênis

Silvio Santos (arquivo) Crédito: Reprodução/Web

Silvio Santos teve três meses de férias. O destino do dono do SBT é quase sempre o mesmo: Estados Unidos. Nesta terça-feira, 9, ele voltou ao trabalho com um novo estilo. A grande surpresa para a equipe de produção foi o fato de o patrão aparecer no palco usando terno e tênis.

Silvio Santos gravou a primeira parte do programa que vai ao ar no próximo domingo, dia 14, e estava aparentemente confortável com o novo calçado. Além disso, o cabeleireiro Jassa inovou, fazendo uma espécie de topete no cabelo de Silvio Santos.