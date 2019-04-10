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TELEVISÃO

Após férias, Silvio Santos volta ao trabalho e grava programa de tênis

'Bom filho à casa volta, diz Silvia Abravanel sobre o retorno do pai ao palcos do SBT

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 17:39

Publicado em 

10 abr 2019 às 17:39
Silvio Santos (arquivo) Crédito: Reprodução/Web
Silvio Santos teve três meses de férias. O destino do dono do SBT é quase sempre o mesmo: Estados Unidos. Nesta terça-feira, 9, ele voltou ao trabalho com um novo estilo. A grande surpresa para a equipe de produção foi o fato de o patrão aparecer no palco usando terno e tênis.
Silvio Santos gravou a primeira parte do programa que vai ao ar no próximo domingo, dia 14, e estava aparentemente confortável com o novo calçado. Além disso, o cabeleireiro Jassa inovou, fazendo uma espécie de topete no cabelo de Silvio Santos.
No perfil oficial no Instagram, Silvia Abravanel publicou uma foto do dono do SBT durante as gravações e fez uma homenagem ao pai. "Bom filho à casa volta. Com o sorriso único, estilo próprio e super jovem de tênis. Radiante com uma alegria que lhe é peculiar. Sejas bem-vindo, meu papaizinho amado. Muito grata e feliz com a sua volta!", escreveu na legenda da foto.

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