Após boicote, Marina Ruy Barbosa tira satisfação com José Loreto

A boataria que envolve Marina Ruy Barbosa na polêmica separação de José Loreto está longe de acabar. Mas o fato é que a ruiva teria procurado o ator no set de gravações de "O Sétimo Guardião", da TV Globo, nesta semana, após ser apontada como pivô do divórcio do galã.
Segundo informações do jornal Extra, a conversa da atriz com o companheiro de cena veio depois de Marina ser boicotada por amigas e até uma madrinha de seu casamento com Alexandre Negrão.
Bruna Marquezine, Fiorella Mattheis, Thaila Ayala, Sophie Charlotte, Mariana Goldfarb, Débora Nascimento e Giovanna Ewbank deixaram de seguir a global nas redes sociais.