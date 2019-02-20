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Nos bastidores da gravação

Após boicote, Marina Ruy Barbosa tira satisfação com José Loreto

Atriz teria procurado José Loreto nos bastidores da filmagem de "O Sétimo Guardião", da Globo

Publicado em 

20 fev 2019 às 13:10

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 13:10

José Loreto e Marina Ruy Barbosa: atores da Globo estão envolvidos em polêmica sobre separação de Loreto com Débora Nascimento Crédito: Montagem Gazeta Online
A boataria que envolve Marina Ruy Barbosa na polêmica separação de José Loreto está longe de acabar. Mas o fato é que a ruiva teria procurado o ator no set de gravações de "O Sétimo Guardião", da TV Globo, nesta semana, após ser apontada como pivô do divórcio do galã. 
Segundo informações do jornal Extra, a conversa da atriz com o companheiro de cena veio depois de Marina ser boicotada por amigas e até uma madrinha de seu casamento com Alexandre Negrão. 
Bruna Marquezine, Fiorella Mattheis, Thaila Ayala, Sophie Charlotte, Mariana Goldfarb, Débora Nascimento e Giovanna Ewbank deixaram de seguir a global nas redes sociais. 

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