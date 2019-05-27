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Após boato de separação, Gretchen ameaça bloquear seguidores

Cantora disse que quem a perguntasse sobre casamento seria bloqueado de suas redes sociais
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

27 mai 2019 às 11:55

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 11:55

Crédito: TV Globo/Reprodução
Gretchen não gostou nem um pouco da boataria envolvendo seu casamento que tem circulado na web nos últimos dias. Alguns fãs apontaram que, pelo marido estar em Portugal e ela, no Brasil, os dois estariam separados
A cantora foi, então, ao Instagram falar sobre o caso e ainda deixou os fãs sobre aviso: quem a perguntasse sobre casamento seria bloqueado. 
> Vestido de Gretchen vira piada na web: "Djalma Noivas"
"Gente, pelo amor de Deus, para com essa palhaçada de ficar me perguntando se eu tô casada ou não. Minha gente, uma mulher não precisa estar encangada no homem", disse, em vídeos.
Em seguida, continuou: "Gente, isso é muito feio. Eu tô cansada de ficar repetindo as mesmas coisas. Meu marido não precisa estar colado comigo para eu estar casada com ele. Nós temos um compromisso lá em Portugal que ele está cuidando". 
 

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