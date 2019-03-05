Após beijos, fãs se referem a Anitta e Neymar como "Neymitta"

Neymar já se recuperou da lesão que sofreu no quinto metatarso do pé direito, largou as muletas e caiu no samba, com direito a ir até o chão na passarela do samba.

Acontece que na noite desta segunda (4), durante o primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, o craque do PSG caiu foi nos braços de Anitta. Os dois usaram uma área vip do Nosso Camarote, na Sapucaí, para beijarem muito e não esconderam o romance da noite de ninguém - nem de Bruna Marquezine, ex de Neymar que estava no mesmo camarote.