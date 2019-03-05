Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Brumar" é passado

Após beijos, fãs se referem a Anitta e Neymar como "Neymitta"

Casal já é shippado nas redes sociais por fãs dos dois famosos
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

05 mar 2019 às 15:48

Publicado em 05 de Março de 2019 às 15:48

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta_sul
Neymar já se recuperou da lesão que sofreu no quinto metatarso do pé direito, largou as muletas e caiu no samba, com direito a ir até o chão na passarela do samba. 
Acontece que na noite desta segunda (4), durante o primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, o craque do PSG caiu foi nos braços de Anitta. Os dois usaram uma área vip do Nosso Camarote, na Sapucaí, para beijarem muito e não esconderam o romance da noite de ninguém - nem de Bruna Marquezine, ex de Neymar que estava no mesmo camarote. 
Na internet, os fãs dos dois já se referem ao casal como "Neymitta", junção dos dois nomes, assim como faziam com Marquezine, tratando da atriz com Neymar como "Brumar". 
"'Brumar virou 'Neymitta'. Vocês curtiram?", escreveu um internauta, em post público do Facebook. Outra, comentou: "Grito com 'Neymitta". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta bruna marquezine Carnaval carnaval 2019 Carnaval do Rio neymar Rio de Janeiro sambódromo sapucaí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória
Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência
Zema diz que manterá candidatura, alfineta Flávio e Caiado e propõe reforma no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados