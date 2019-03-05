Após beijos, fãs se referem a Anitta e Neymar como "Neymitta"

Neymar já se recuperou da lesão que sofreu no quinto metatarso do pé direito, largou as muletas e caiu no samba, com direito a ir até o chão na passarela do samba.
Acontece que na noite desta segunda (4), durante o primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, o craque do PSG caiu foi nos braços de Anitta. Os dois usaram uma área vip do Nosso Camarote, na Sapucaí, para beijarem muito e não esconderam o romance da noite de ninguém - nem de Bruna Marquezine, ex de Neymar que estava no mesmo camarote.
Na internet, os fãs dos dois já se referem ao casal como "Neymitta", junção dos dois nomes, assim como faziam com Marquezine, tratando da atriz com Neymar como "Brumar".
"'Brumar virou 'Neymitta'. Vocês curtiram?", escreveu um internauta, em post público do Facebook. Outra, comentou: "Grito com 'Neymitta".