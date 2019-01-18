Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eclética

Após Anitta e Jão, Ludmilla chama Simone e Simaria para DVD

Ludmilla tem divulgado toda quinta-feira, às 18h, um novo convidado para fazer parte desse projeto, que tem lançamento previsto para fevereiro

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 18:41

Publicado em 

18 jan 2019 às 18:41
Crédito: Reprodução/Facebook
O novo DVD de Ludmilla, 23, ainda não foi lançado, mas já está cheio de surpresas e novidades. Após o anúncio de uma parceria musical com Anitta, a cantora revelou na última quinta-feira (17) que convidou o cantor de pop Jão para gravarem uma música juntos.
Um dia depois, na tarde desta sexta-feira (18), ela divulgou que Simone e Simaria também cantarão juntas a ela.
"Sou fã da Simone & Simaria há um bom tempo. Lançamos agora uma música juntas, que está bombando, e participei do DVD delas também. Então poder tê-las no meu DVD vai ser especial", contou Ludmilla ao F5.
A cantora disse ainda que gravar um DVD era um sonho antigo, que se complementa por ter a participação de amigos artistas.
"O Jão é um menino muito talentoso, que está despontando no pop agora. Adoro o ritmo que ele apresenta nas músicas e estamos preparando novidades muito legais", comentou Lud. O jovem de 24 anos se apresentará no palco com a cantora no dia 14 de fevereiro, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.
Ludmilla tem divulgado toda quinta-feira, às 18h, um novo convidado para fazer parte desse projeto, que tem lançamento previsto para fevereiro. O DVD contará com várias participações e músicas inéditas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta funk
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados