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Estado grave

Após 5 dias, Caio Junqueira continua grave e passa por nova cirurgia

Amigos e colegas de profissão seguem pedindo doação de sangue para Junqueira desde sábado (19)

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 11:09

Publicado em 

22 jan 2019 às 11:09
Crédito: Reprodução/Facebook
O ator Caio Junqueira permanece em estado grave, segundo confirmação da assessoria de imprensa do Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. Ele sofreu um acidente no último dia 16 no Aterro do Flamengo após perder a direção do carro e capotar.
De acordo com o portal G1, a mãe do artista, que não quis ser identificada, revelou que ele passou por uma nova cirurgia para limpar ferimentos pelo corpo, na tarde de segunda-feira (21). Ela também disse ao portal que outra cirurgia foi feita, desta vez na mão direita e de forma definitiva, e que o ator não tem mais febre.
Amigos e colegas de profissão seguem pedindo doação de sangue para Junqueira desde sábado (19).
Câmeras da prefeitura chegaram a registrar o momento em que o carro de Caio Junqueira bate na calçada e é alçado até bater em uma árvore. O impacto, porém, não foi visto pela câmera.

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