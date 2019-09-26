Após 26 anos, Sérgio Chapelin se despede do 'Globo Repórter'

Sérgio Chapelin grava chamadas para o ultimo programa do Globo Repórter que será apresentado por ele Crédito: João Cotta/TV Globo

Depois de 26 anos ininterruptos no comando do "Globo Repórter" (TV Globo), o apresentador Sérgio Chapelin, 78, se despede oficialmente da atração nesta sexta-feira (27). Será a última vez que ele aparecerá em vídeo na Globo. O programa vai abordar a natureza selvagem da região do Serengeti, na África.

Certo de que cumpriu bem o seu papel, Chapelin diz que sai de cena "com o dever cumprido". "Estive na maior parte dessa história primorosa do Globo Repórter e isso me deixa muito feliz. Da primeira fase do programa, mais documental, passando pela fase em que éramos mais factuais, até o momento atual, quando falamos sobre todos os assuntos", diz Chapelin.

Chapelin, na Globo, também apresentou o Jornal Nacional. "Minha trajetória na televisão era tudo o que eu poderia desejar na vida. Sou muito grato ao público e aos colegas por todo esse carinho e simpatia. Me sinto muito honrado", complementa.

A partir da outra edição, a do dia 4 de outubro, quem marcará presença na nova fase do Globo Repórter serão Glória Maria e Sandra Annemberg.

"Sérgio Chapelin faz parte da minha vida. Começamos praticamente juntos. Cheguei aqui três anos depois dele e nunca nos separamos. Agora são duas apresentadoras, cada uma com a sua trajetória e experiência. Nós não podemos substituí-lo porque não tem como. Vamos fazer uma coisa diferente", diz Gloria Maria.