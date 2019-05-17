Apagão deixa Luciana Gimenez no escuro ao vivo no "Superpop"

Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Superpop, apresentado por Luciana Gimenez, na RedeTV!, na última quarta-feira, 15. Uma falha técnica chamou atenção no programa, apresentado por, na RedeTV!, na última quarta-feira, 15.

Após um intervalo comercial, os telespectadores se depararam com uma tela preta sem imagens do estúdio em que era exibido o programa, ao vivo. Era possível apenas ouvir a voz de Luciana Gimenez.

"É isso, estamos de volta! Queria agradecer... Opa... A gente tá no ar? Vamos fingir que a gente tá, vou dizer tchau, né, por que...", disse a apresentadora antes de a transmissão ser interrompida para o início do telejornal Leitura Dinâmica.