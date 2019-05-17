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Apagão deixa Luciana Gimenez no escuro ao vivo no "Superpop"

Depois de um dos intervalos, na tela só preta só se ouvia Luciana falando como se nada estivesse acontecendo; transmissão de imagem falhou

Publicado em 

17 mai 2019 às 12:23

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 12:23

Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Uma falha técnica chamou atenção no programa Superpop, apresentado por Luciana Gimenez, na RedeTV!, na última quarta-feira, 15.
Após um intervalo comercial, os telespectadores se depararam com uma tela preta sem imagens do estúdio em que era exibido o programa, ao vivo. Era possível apenas ouvir a voz de Luciana Gimenez.
"É isso, estamos de volta! Queria agradecer... Opa... A gente tá no ar? Vamos fingir que a gente tá, vou dizer tchau, né, por que...", disse a apresentadora antes de a transmissão ser interrompida para o início do telejornal Leitura Dinâmica.
O momento com a falha foi retirado do vídeo com a "íntegra" do Superpop disponibilizado no YouTube da RedeTV!, mas não passou despercebido de parte do público, que comentou o fato nas redes sociais.

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