Aos 91 anos, Cid Moreira diz que nunca precisou de Viagra para o sexo

O "boa noite" mais marcante do Brasil completa neste domingo (5) 50 anos de Globo. Cid Moreira, de 91 anos, não se esquivou de nenhuma pergunta da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, que bateu um papo com o jornalista para marcar a data.
Durante a conversa, Cid também revelou detalhes da vida particular e disparou que nunca precisou de Viagra - estimulante sexual e de ereção - durante o sexo. "Minha vida sexual, por enquanto, é normal. Primeiro porque sou vegetariano e isso já desde os 33 anos, então como muita fruta, me alimento bem", disse.
Minha pressão é igual a de um garoto
O jornalista alertou que sempre trabalhou em empresas grandes, mas acredita que ficou por cinco décadas na Globo por vários motivos, dentre os quais está o salário: "Nunca atrasou pagamento em cinquenta anos. Em outros canais que trabalhei isso era um drama. Acredito que esse é um item positivo".
"Ela é ótima", falou ele, quando questionado sobre Fátima Sampaio, sua companheira há 19 anos. Quando se casaram oficialmente, Cid tinha 81 anos e Fátima, 45.