Aos 91 anos, Cid Moreira diz que nunca precisou de Viagra para o sexo

O "boa noite" mais marcante do Brasil completa neste domingo (5) 50 anos de, de 91 anos, não se esquivou de nenhuma pergunta da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, que bateu um papo com o jornalista para marcar a data.

Durante a conversa, Cid também reveloue disparou que nunca precisou de- estimulante sexual e de ereção - durante o. "Minha vida sexual, por enquanto, é normal. Primeiro porque soue isso já desde os 33 anos, então como muita fruta, me alimento bem", disse.

O jornalista alertou que sempre trabalhou em empresas grandes, mas acredita que ficou por cinco décadas na Globo por vários motivos, dentre os quais está o salário: "Nunca atrasou pagamento em cinquenta anos. Em outros canais que trabalhei isso era um drama. Acredito que esse é um item positivo".