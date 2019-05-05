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Falou sobre intimidade

Aos 91 anos, Cid Moreira diz que nunca precisou de Viagra para o sexo

Em bate-papo com a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o jornalista comemorou 50 anos de TV Globo falando sobre a carreira e relacionamento

Publicado em 

05 mai 2019 às 18:54

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 18:54

Fátima Sampaio e Cid Moreira Crédito: Reprodução/Instagram @cidmoreiraoficial
O "boa noite" mais marcante do Brasil completa neste domingo (5) 50 anos de Globo. Cid Moreira, de 91 anos, não se esquivou de nenhuma pergunta da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, que bateu um papo com o jornalista para marcar a data. 
Durante a conversa, Cid também revelou detalhes da vida particular e disparou que nunca precisou de Viagra - estimulante sexual e de ereção - durante o sexo. "Minha vida sexual, por enquanto, é normal. Primeiro porque sou vegetariano e isso já desde os 33 anos, então como muita fruta, me alimento bem", disse. 
Minha pressão é igual a de um garoto
Cid Moreira, jornalista
O jornalista alertou que sempre trabalhou em empresas grandes, mas acredita que ficou por cinco décadas na Globo por vários motivos, dentre os quais está o salário: "Nunca atrasou pagamento em cinquenta anos. Em outros canais que trabalhei isso era um drama. Acredito que esse é um item positivo". 
"Ela é ótima", falou ele, quando questionado sobre Fátima Sampaio, sua companheira há 19 anos. Quando se casaram oficialmente, Cid tinha 81 anos e Fátima, 45. 

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