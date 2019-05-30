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Foto sensual

Aos 49 anos, Luciana Gimenez exibe corpão só de calcinha em foto

Apresentadora aumentou a temperatura da web com clique picante

Publicado em 

30 mai 2019 às 12:11

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 12:11

Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez mostrou que todo o sacrifício das ginásticas que mostra em suas redes sociais está valendo a pena. A apresentadora postou um clique que aumentou a temperatura da web em uma foto sensual
> Gusttavo Lima posta vídeo de regata e exibe corpão musculoso
No clique, a musa surgiu só de calcinha e com os seios tampados apenas pelas mãos. 
> Volume na cueca de Carlinhos Maia durante banho choca fãs
Os fãs foram à loucura e logo elogiaram o corpão de Luciana: "Está gata mesmo", disse um. Outro, comentou: "Você tem um corpo lindo e saudável". Uma fã soltou: "Adoro a ousadia". Um outro seguidor arrematou: "Corpo perfeito". 
> Malvino Salvador sensualiza ao exibir corpão sarado na web

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