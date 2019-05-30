Aos 49 anos, Luciana Gimenez exibe corpão só de calcinha em foto

Luciana Gimenez mostrou que todo o sacrifício das ginásticas que mostra em suas redes sociais está valendo a pena. A apresentadora postou um clique que aumentou a temperatura da web em uma foto sensual.
No clique, a musa surgiu só de calcinha e com os seios tampados apenas pelas mãos.
Os fãs foram à loucura e logo elogiaram o corpão de Luciana: "Está gata mesmo", disse um. Outro, comentou: "Você tem um corpo lindo e saudável". Uma fã soltou: "Adoro a ousadia". Um outro seguidor arrematou: "Corpo perfeito".