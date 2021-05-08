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Infecção urinária

Aos 101 anos, Orlando Drummond é internado em estado grave no Rio

Segundo o neto Alexandre Drummond, o ator e dublador tem uma infecção urinária e o estado de saúde dele é grave. Ele está hospitalizado há cerca de 15 dias em um hospital na capital fluminense

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 08:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mai 2021 às 08:15
O humorista e dublador Orlando Drummond
O humorista e dublador Orlando Drummond Crédito: Instagram/@orlandodrummond
Orlando Drummond, de 101 anos, está internado no Rio de Janeiro. O neto dele, Alexandre Drummond, afirmou nesta sexta-feira (7) que o ator e dublador tem uma infecção urinária e o estado de saúde dele é grave.
Ele está hospitalizado há cerca de 15 dias em um hospital na capital fluminense. Alexandre Drummond afirmou que o avô ficou por alguns dias na UTI (Unidades de Terapia Intensiva), mas havia apresentado melhora e foi para o quarto.
Nesta sexta-feira (7), no entanto, a infecção voltou. Ele disse ainda que é comum o avô ter esse tipo de infecção. "Ele teve uma recaída", explicou o neto. Ele diz que os médicos estão procurando alternativas de tratamento, visto que o antibiótico que estava sendo administrado não poderá mais ser usado.
"Além dos rins não aguentarem mais, porque era muito forte, o antibiótico já não teria a mesma resposta", explicou. "Mas ele é o nosso Highlander e acreditamos que ele vai sair dessa, contamos com as orações de todos", disse
Alexandre Drummond também contou que a família evitou o quanto pode internar o avô, por causa da pandemia de Covid, mas isso acabou sendo necessário. Ele disse que o fato de Orlando já ter tomado as duas doses da vacina os tranquilizou.

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Em 26 de fevereiro, Orlando Drummond recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em sua casa. A vacina foi aplicada pela equipe Senador da Estratégia Saúde da Família, do CMS Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na zona norte do Rio.
Drummond, que interpretou o personagem Seu Peru na "Escolinha do Professor Raimundo", recebeu sua primeira dose em 31 de janeiro, em uma cerimônia simbólica que marcou o início da vacinação de idosos na cidade carioca.
Ao lado de Chico Anysio, Orlando Drummond ganhou notoriedade com o personagem Seu Peru da Escolinha do Professor Raimundo, criado em 1952 para a versão do programa ainda no rádio. Ele também ficou conhecido por dublar Scooby Doo, Alf ("Alf: O ETeimoso"), Popeye, e Vingador ("Caverna do Dragão").

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