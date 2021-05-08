Aos 101 anos, Orlando Drummond é internado em estado grave no Rio

O humorista e dublador Orlando Drummond Crédito: Instagram/@orlandodrummond

infecção urinária e o estado de saúde dele é grave. Orlando Drummond, de 101 anos, está internado no Rio de Janeiro. O neto dele, Alexandre Drummond, afirmou nesta sexta-feira (7) que o ator e dublador tem uma

Ele está hospitalizado há cerca de 15 dias em um hospital na capital fluminense. Alexandre Drummond afirmou que o avô ficou por alguns dias na UTI (Unidades de Terapia Intensiva), mas havia apresentado melhora e foi para o quarto.

Nesta sexta-feira (7), no entanto, a infecção voltou. Ele disse ainda que é comum o avô ter esse tipo de infecção. "Ele teve uma recaída", explicou o neto. Ele diz que os médicos estão procurando alternativas de tratamento, visto que o antibiótico que estava sendo administrado não poderá mais ser usado.

"Além dos rins não aguentarem mais, porque era muito forte, o antibiótico já não teria a mesma resposta", explicou. "Mas ele é o nosso Highlander e acreditamos que ele vai sair dessa, contamos com as orações de todos", disse

Alexandre Drummond também contou que a família evitou o quanto pode internar o avô, por causa da pandemia de Covid, mas isso acabou sendo necessário. Ele disse que o fato de Orlando já ter tomado as duas doses da vacina os tranquilizou.

Em 26 de fevereiro, Orlando Drummond recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em sua casa. A vacina foi aplicada pela equipe Senador da Estratégia Saúde da Família, do CMS Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na zona norte do Rio.

Drummond, que interpretou o personagem Seu Peru na "Escolinha do Professor Raimundo", recebeu sua primeira dose em 31 de janeiro, em uma cerimônia simbólica que marcou o início da vacinação de idosos na cidade carioca.