Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uma semana afastada

Anitta volta à web após doença e diz que as pessoas estão loucas

"Gente, acabei lembrando porque desliguei meu telefone. A internet está deixando vocês doidos", disse a cantora, em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 05:28

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 05:28

Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A cantora Anitta, 26, voltou às redes sociais nesta terça-feira (10) após mais de uma semana em silêncio e afirmou que as pessoas "estão ficando loucas" na internet. "Negócio tão bom, que era pra todo mundo usar pro bem, mas ficam comentando a vida dos outros, fofocando, divulgando coisas que não sabem se é real".
Anitta contou em seus Stories (ferramenta do Instagram que divulga imagens por 24 horas) que ficou afastada por alguns dias por conta de um problema de saúde, mas que estava retornando hoje para se atualizar antes de fazer um novo episódio do programa Anitta Entrou no Grupo, que ela faz ao vivo no canal Multishow.
> Anitta é diagnosticada com estafa e exibição de programa é cancelada
"Gente, acabei lembrando porque desliguei meu telefone. A internet está deixando vocês doidos. Fui na DM (mensagem direta), abri uma conversa e uma menina postando: 'entenda a síndrome que fez Anitta parar de trabalhar'. Eu fiquei no chão. Nem minha equipe sabe o que eu tenho, não quero gente se metendo", desabafou.
A artista também falou ter recebido mensagens de internautas cobrando seu posicionamento sobre a tentativa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), de censurar obras com temática LGBT na Bienal do Rio, e sobre a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, coisas que Anitta afirmou não estar a par. "Eu tenho o direito de não saber sobre alguma coisa", destacou.
> Fotógrafo e drag de Vitória bombam em portfólio da Vogue Itália
A cantora deixou de postar em suas redes sociais pouco depois de anunciar um tempo no relacionamento que tinha com o surfista Pedro Scooby, 31. "Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista Fábia Oliveira na ocasião.
Na semana passada, o canal Multishow não exibiu episódio novo do programa Anitta Entrou no Grupo, que estava previsto e afirmou que Anitta tinha sido diagnosticada com estafa. Em comunicado, o canal afirmou que ela estava fazendo repouso por recomendação médica.
Nessa terça, ela não especificou qualquer seria seu problema de saúde, mas afirmou que ficou sem celular ou televisão e que trocou o número do seu Whatsapp para falar apenas com a família. "Estava vendo só série, lendo livros", afirmou ela, que disse ter desabilitado novamente alguns canais de comunicação após ler esses comentários.
"Agora só aparece pra mim no Instagram foto da minha família, dos meus cachorros e instagram de humor, pra eu rir", afirmou. "Não leio mais comentário. Vou continuar me metendo e falando do assunto que eu estiver a fim, se não estiver não vou fazer. E tem um botão chamado 'deixar de seguir'. Não gostou, é só apertar", completou ela.
Anitta também falou ter recebido cobranças e ofensas de pessoas que costuma ajudar e, por isso, vai cancelar alguns desses projetos em andamento: "As vezes é bom ser um pouco egoísta e pensar na gente. Caso contrário, chega uma hora que você está olhando pra todo mundo, cuidando de todo mundo e esquece de você."
> Anitta diz ter contado à mãe aos 13 anos sobre sua bissexualidade
"Estou entrando numa fase um pouco mais egoísta da minha vida . Quem mamou, mamou. Quem não mamou, não sei quando tornará a mamar nas minhas tetas, metaforicamente falando. Resolvi ficar egoísta nesse exato momento, sabe Deus quando eu volto a ser a trouxa que era antes. Espero que nunca", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados