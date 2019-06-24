Depois de Madonna

Anitta vai gravar música com Christina Aguilera, diz produtor

A próxima mira de Anitta para parcerias internacionais parece ser Christina Aguilera

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 11:03

Crédito: Montagem Gazeta Online
Depois de lançar parceria com Madonna, 60, em "Madame X", 14º disco da loura, com a faixa "Faz Gostoso", Anitta, 26, parece estar engatilhando outra parceria internacional, desta vez com Christina Aguilera, 38. É o que ventilou o produtor musical Che'Pope, que trabalha com a americana.
O produtor publicou um vídeo em que mostrava uma música sendo mixada no computador. A legenda era "Vamos para o Rio". "Essa é uma música de Anitta com Xtina?", questionou um internauta. "Não essa, mas nós vamos fazer uma, sim".
A novidade encorparia uma já extensa lista de parcerias internacionais de Anitta. Ela gravou "Machika", "Ginza" e "Bola Rebola" com J Balvin, cantou "Goals" de Pharrell Willians no álbum "Solo", contou com a voz do mexicano Delian em "Veneno". Com Maluma, gravou "Mala Mía" e "Sim o Não" e com Iggy Azalea, "Switch". 
A mais recente empreitada, com Madonna, parece, por enquanto, ter surtido bons efeitos só para ela: a única faixa do álbum "Madame X" que entrou no top 200 global do Spotify foi "Faz gostoso", justamente a parceria com Anitta.

Tópicos Relacionados

anitta Carreira
Recomendado para você

Imagem de destaque
Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra
Imagem de destaque
Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais

