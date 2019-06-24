Anitta vai gravar música com Christina Aguilera, diz produtor

Depois de lançar parceria com Madonna, 60, em "Madame X", 14º disco da loura, com a faixa "Faz Gostoso", Anitta, 26, parece estar engatilhando outra parceria internacional, desta vez com Christina Aguilera, 38. É o que ventilou o produtor musical Che'Pope, que trabalha com a americana.
O produtor publicou um vídeo em que mostrava uma música sendo mixada no computador. A legenda era "Vamos para o Rio". "Essa é uma música de Anitta com Xtina?", questionou um internauta. "Não essa, mas nós vamos fazer uma, sim".
A novidade encorparia uma já extensa lista de parcerias internacionais de Anitta. Ela gravou "Machika", "Ginza" e "Bola Rebola" com J Balvin, cantou "Goals" de Pharrell Willians no álbum "Solo", contou com a voz do mexicano Delian em "Veneno". Com Maluma, gravou "Mala Mía" e "Sim o Não" e com Iggy Azalea, "Switch".
A mais recente empreitada, com Madonna, parece, por enquanto, ter surtido bons efeitos só para ela: a única faixa do álbum "Madame X" que entrou no top 200 global do Spotify foi "Faz gostoso", justamente a parceria com Anitta.