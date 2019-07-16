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MÚSICA

Anitta troca mensagens com Cardi B. nas redes sociais

Ideia começou em live feita pela americana com fãs

Publicado em 

16 jul 2019 às 18:53

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 18:53

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta, 26, e Cardi B., 26, trocaram mensagens nas redes sociais planejando uma possível parceria musical. Tudo começou durante uma live que a cantora Cardi B. fez pelo Instagram na segunda-feira (15). Mesmo após cancelar a sua presença no Rock in Rio, um internauta perguntou se a artista faria uma parceria com a brasileira Anitta, e ela respondeu: "Eu adoraria!".
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Anitta não perdeu tempo e escreveu para a americana. "Ok, Cardi B. Após eu desmaiar ouvindo você dizer que amaria gravar comigo, eu tenho que dizer que eu tenho a música perfeita para nós. Eu tenho visto você ouvir funk brasileiro. A faixa é o melhor funk de todos os tempos. Vamos nessa", escreveu a brasileira.
Recentemente, Cardi B. publicou um vídeo ouvindo a música "Ela É do Tipo", do brasileiro Kevin O Cris.
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A americana respondeu carinhosamente para Anitta: "Só se você me ensinar português", e a brasileira rebateu: "Fácil, eu já ensinei a Madonna para um funk que fizemos juntas!"
Cardi B. anunciou neste fim de semana que não poderia mais se apresentar no Rock in Rio "por motivos pessoais", segundo informou a assessoria de imprensa da artista. Em seu lugar, se apresentará a cantora Elle Goulding. 

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