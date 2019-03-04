Anitta se veste de Tiazinha com lingerie preta para carnaval no Ceará

Depois de se fantasiar de dançarina do É O Tchan, e das cantoras Beyoncé e Mariah Carey, Anitta, 25, resolveu encarnar neste domingo (3) a Tiazinha, personagem de muito sucesso interpretada por Suzana Alves no extinto programa de Luciano Huck, na Band, no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.
Vestida com uma lingerie preta, máscara e chicote na mão, Anitta brincou no Stories do Instagram: "Eu quero saber quem está precisando de uma depilação da Tiazinha aí no Ceará. Estou me amando de Tiazinha", disse. No programa, a personagem fazia depilação nos participantes.
Ela também cantou um trecho da música da personagem: "Uh tiazinha, mexe essa bundinha e vem!".
Neste ano, a cantora anunciou que o tema do seu Carnaval seria "vale a pena ver de novo" - uma brincadeira com o nome do programa da Globo que reprisa novelas antigas.
Em seu terceiro dia de Carnaval, Anitta apresenta o Bloco das Poderosas no Ceará. A cantora já fez shows na Bahia e no Recife.
Suzana Alves, a ex-Tiazinha, agradeceu a homenagem da cantora em publicação no Insta Stories: "Aniita, guerreira e amada. Muitos beijos para você!".
Em entrevista ao site F5 no ano passado, Alves falou sobre como foi aposentar a Tiazinha. Ela chegou a tirar um período sabático da televisão para se recuperar da falta de privacidade e refletir sobre qual seria seu rumo na carreira.
"Hoje não destaco nada de ruim que essa personagem trouxe. Talvez há dez anos tenha falado isso porque estava em outro processo. Nesse sentido, não posso falar do passado. Apenas do presente. E hoje digo que essa personagem só me trouxe coisas boas. Muita evolução pessoal e profissional. Como artista, foi uma grande oportunidade", conta. Hoje, Alves se dedica a carreira de atriz.