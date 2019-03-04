Anitta se veste de Tiazinha com lingerie preta para carnaval no Ceará

Depois de se fantasiar de dançarina do É O Tchan, e das cantoras Beyoncé e Mariah Carey, Anitta, 25, resolveu encarnar neste domingo (3) a Tiazinha, personagem de muito sucesso interpretada por Suzana Alves no extinto programa de Luciano Huck, na Band, no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Vestida com uma lingerie preta, máscara e chicote na mão, Anitta brincou no Stories do Instagram: "Eu quero saber quem está precisando de uma depilação da Tiazinha aí no Ceará. Estou me amando de Tiazinha", disse. No programa, a personagem fazia depilação nos participantes.

Ela também cantou um trecho da música da personagem: "Uh tiazinha, mexe essa bundinha e vem!".

Neste ano, a cantora anunciou que o tema do seu Carnaval seria "vale a pena ver de novo" - uma brincadeira com o nome do programa da Globo que reprisa novelas antigas.

Em seu terceiro dia de Carnaval, Anitta apresenta o Bloco das Poderosas no Ceará. A cantora já fez shows na Bahia e no Recife.

Suzana Alves, a ex-Tiazinha, agradeceu a homenagem da cantora em publicação no Insta Stories: "Aniita, guerreira e amada. Muitos beijos para você!".

Em entrevista ao site F5 no ano passado, Alves falou sobre como foi aposentar a Tiazinha. Ela chegou a tirar um período sabático da televisão para se recuperar da falta de privacidade e refletir sobre qual seria seu rumo na carreira.